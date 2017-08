PAS DE CENSURE Rebrousse-poil Par DailyNord | 10H37 | 14 août 2017

Interview fictive de Dany Boon : les questions que personne n’ose lui poser

Le village d’Oudezeele, dans les Flandres, a accueilli le tournage du dernier film de Dany Boon, Ch’tite Famille. DailyNord n’a malheureusement pas pu l’interviewer lors de son passage chez les Ch’tis. La rédaction avait pourtant bien des questions dérangeantes à lui poser.

Alors Dany,

Tu es l’ambassadeur de la Région… mais au fait tu habites où dans la région ?

Pourquoi vis-tu en Californie après voir vécu à Londres? L’attrait de la langue anglaise, la gastronomie ? Ou c’est pour payer moins d’impôts ?

Au vu des succès plutôt très relatifs de tes derniers films, ta terre maternelle ne serait-elle pas plutôt devenue ta terre nourricière? Celle qui te permet de tourner pour pas cher ?

Tu annonces dans l’interview à la VDN d’Hazebrouck “qu’on va parler ch’ti” dans le film en partie tourné à Oudezeele, petit village du seul arrondissement de la région… où le ch’ti n’est pas le dialecte ! Pourquoi donc alors ?

Tu n’as pas le sentiment que tu exploites à mort le filon ch’ti , au seul profit de ton compte en banque et au mépris de l’image de la région ?

On a ‘impression que tes one-man show sont de moins en moins drôles… Est-ce qu’il ne serait pas temps de trouver un auteur d’urgence ?

A ton avis, pourquoi personne ne te pose ces questions ? Est-ce parce que ton service de presse filtre les interlocuteurs ? Ou alors les journalistes ont peur de se faire blacklister ?

Allez Dany, sans rancune ?

