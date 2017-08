Les livres avec Eulalie Par Eulalie | 14H49 | 21 août 2017

Fricassée, des coffrets culinaires collectifs

L’idée a fusé lors d’un dîner entre amis. Ce genre de repas où l’on félicite celui ou celle qui a passé sa soirée en cuisine.

Où on s’échange des recettes. Pendant qu’on y est, si on partageait avec d’autres sont quotidien culinaire ? Et si on illustrait les recettes au lieu de les photographier ? Ca donnerait moins de complexes aux cuisiniers débutants…

“Ca s’est fait très naïvement, s’émerveille encore Amandine Hubert. Cette ancienne libraire est tombée de l’autre côté, celui de l’édition, en lançant la série Fricassée et par la même occasion Vous êtes ici, maison d’édition associative réunissant une trentaine de de fines gueules comme elle.

Ni chef ni spécialiste, juste des amateurs qui ont envie de pimenter leur assiette d’une dose de créativité. Leur mission : rassembler des recettes et partager leurs expériences de cuisine. Réunies par thème, ces recettes sont ensuite délicieusement croquées par l’illustratrice Amélie Picavet.

Les deux premiers titres sont sortis cet hiver : Fricassée n°1 Dans laquelle on se souvient et Fricassée n°2 Dans laquelle on végète. Les deux suivantes (n°3 Dans laquelle on importe et n°4 Dans laquelle on ne cuisine (presque) pas) sont encore tout chauds. Ils prennent la forme de jolis coffrets contenant chacun quatre recettes qui se déplient en accordéon et des bonus : un calendrier de légumes de saison pour le premier, le texte d’un chercheur sur ce que manger veut dire dans le quatrième.

C’est à la fois ludique, pratique, beau et accessible à tous, y compris aux enfants. Tirés à 1000 exemplaires, les deux premiers numéros ont été financés par une campagne de financement participatif. Pour la suite, les projets ne manquent pas. La joyeuse équipe a en effet été sollicitée pour réaliser des hors-séries. Deux collaborations sont déjà signées avec le centre d’art contemporain Labanque à Béthune et la future cité des Electriciens à Bruay-La-Buissière.

Marie-Laure Fréchet

Vous êtes ici

décembre 2016 – …

7,90 €

Article paru dans le n°24 de la revue Eulalie, publié par le Centre régional des Lettres et du Livre Nord – Pas de Calais

