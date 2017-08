CLASSE BIBERON Réflexions Par Marc Prévost | 08H00 | 09 août 2017

Ces députés à suivre (8/10) : Pierre-Henri Dumont, l’espoir du Calaisis

Pour le huitième député de notre série sur ces parlementaires à suivre pendant le mandat, honneur à un petit jeune… qui a déjà bien roulé sa bosse : Pierre-Henri Dumont, élu dans la septième du Pas-de-Calais.

Adrien Quatennens, Ludovic Pajot, Pierre-Henri Dumont,…les Hauts-de-France donnent à la République ses plus jeunes députés, qui n’ont pas encore franchi la barre des 30 ans mais se sont joué des Anciens…

Le député de la septième du Pas de Calais, du haut de ses 29 ans, n’a pas vraiment surpris en raflant le fief convoité par Philippe Olivier le propre beau-frère de Marine Le Pen et en éteignant les espérances du sortant socialiste. On le savait espoir de son camp et doué pour la politique, lui qui avait déjà été remarqué par Nicolas Sarkozy du temps de sa splendeur présidentielle qui quand ce dernier poursuivait ses rêves de reconquête. Le voilà à l’orée d’une belle carrière.

Un tandem dans le Pas-de-Calais ?

Cet extrait vous est offert par DailyNord. Pour lire l'intégralité de l'article, il faut vous abonner (5 euros par mois, pass pour une journée à 1 euro) : pour vous abonner, cliquez ici. Si vous êtes déjà abonné, vous pouvez vous identifier par ici : Identifiant Mot de passe Remember me Mot de passe perdu ? Pour toute question concernant l'abonnement (tarifs, fonctionnement, comment faire si je suis une collectivité, etc), n'hésitez pas à nous écrire à abonnement(at)dailynord.fr

Un peu plus de DailyNord ?

Ce contenu est © DailyNord. Si cet article vous intéresse, vous pouvez reprendre un extrait sur votre site (n'excédant pas la moitié de l'article) en citant bien évidemment la source. Si vous désirez publier l'intégralité de l'article, merci de nous contacter.

Réagir à cet article

La rédaction de DailyNord modère tous les commentaires, ce qui explique qu'ils n'apparaissent pas immédiatement (le délai peut être de quelques heures). Pour qu'un commentaire soit validé, nous vous rappelons qu'il doit être en corrélation avec le sujet, constructif et respectueux vis-à-vis des journalistes comme des précédents commentateurs. Tout commentaire qui ne respecterait pas ce cadre ne sera pas publié. Evidemment, DailyNord ne publiera aucun contenu illicite. N'hésitez pas à avertir la rédaction à info(at)dailynord.fr (remplacer le "at" par "@") si vous jugiez un propos ou contenu illicite, diffamatoire, injurieux, xénophobe, etc.