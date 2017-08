ASSEMBLÉE NATIONALE Réflexions Par Marc Prévost | 08H00 | 21 août 2017

Ces députés à suivre (8/10) : l’Héritage en Nord de Fabien Roussel

Pour ce nouveau député à suivre dans notre série, direction l’Amandinois qui reste le fief du Parti communiste. Avec Fabien Roussel.

Soyons objectifs. Le combat de Fabien Roussel n’était pas gagné d’avance. Le dauphin d’Alain Bocquet sur la 20 ème circonscription du Nord (Saint-Amand-les-eaux) aurait pu déraper et verser dans le fossé des illusions électorales. Après tous, rien n’est écrit d’avance maintenant. Et au soir du premier tour de ces législatives, un point seulement départageait le communiste et le candidat du FN. Le poids d’Alain Bocquet sera déterminant. Mais les communistes peuvent se targuer de placer deux élus dans ce département encore il y a peu « de gauche ».

L’ancien journaliste de télé s’est fait remarquer par son zèle militant, ses slogans de campagne “Je vote communiste et je t’emmerde…”, à l’occasion d’une cantonale sur Lille en 2004, et son ardeur à combattre les injustices et pas seulement sociales. Quand le jeune Fabien donnait de la voix au sein du mouvement des jeunes communistes, c’était pour dénoncer l’apartheid et le racisme en Afrique du sud et réclamer la libération de Nelson Mandela. Il avait de qui tenir puisque son père fut naguère adjoint au maire de Béthune et conseiller général sous l’étiquette du parti de Georges Marchais. D’ailleurs, il s’était lié avec le propre fils de celui-ci.

