Lu, vu, entendu Par DailyNord | 08H08 | 01 août 2017

Ouf, il y a a moins une qui soutient Natacha Bouchart, maire de Calais

Heureusement, Faustine Maliar est là. La conseillère régionale est l’une des rares à soutenir officiellement la position de la maire de Calais, Natacha Bouchart, concernant les migrants. Position qui consiste à dire “je ne me plierai pas à une décision de justice“, ça donne une bonne image en matière d’exemple et de respect, mais bon. Et d’humanité aussi puisque le Conseil d’état impose simplement la mise en place de points d’eau et de sanitaires, autant dire le minimum.

Faustine Maliar écrit dans un communiqué : “Je salue la décision courageuse de Natacha Bouchart que je soutiens pleinement dans le combat difficile qu’elle mène au quotidien pour protéger sa population“. C’est beau, ça nous ferait presque pleurer. En même temps, il faudra se lever tôt pour voir Faustine Maliar écrire du mal de Natacha Bouchart : outre être du même camp (LR), elle fait surtout partie de sa garde rapprochée en étant directrice de cabinet adjointe de la maire de Calais. Bon, ce communiqué, ça vaut bien une augmentation ?

Je salue et soutiens la décision courageuse de @NatachaBouchart. On ne peut pas demander aux Calaisiens de revivre l’insupportable. #Calais pic.twitter.com/uiXVkRV1nt — Faustine MALIAR (@Faustine_Maliar) 31 juillet 2017

