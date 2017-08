REPORTAGE Réalités Par Gaëtane Deljurie | 10H52 | 16 août 2017

Au coeur d’un squat de migrants à Lille : “On ne demande rien, juste de garder notre dignité”

Les migrants ne sont pas qu’à Calais ou à Grande Synthe. Le flux migratoire touche également les grandes villes de la région, à commencer par Lille. A quelques mètres à peine du bar festif de Saint-Sauveur, campent une soixantaine de migrants. Reportage.



Il faut franchir un frêle escalier de fortune pour arriver au nouveau squat des migrants à Lille, dans le côté désaffecté de la gare Saint-Sauveur. Leur “hôtel 5 étoiles” comme ils l’appellent. Là, une soixantaine de personnes ont installé des tentes quasiment en équilibre sur des murets en béton, histoire d’essayer d’être à l’abri du vent et de la pluie. Ici, pas d’électricité, pas de gazinière, pas de chauffage. Rien. Ce sont surtout des vies brisées qui viennent s’échouer sous les arches de ce vieux bâtiment industriel.

Ce sont des canapés défraichis, récupérés sur le bord de la route qui font office de salon d’accueil. Derrière les sourires, les regards sont fatigués. Abdoul, c’est un peu “le chef du camp” qui bouge pour tout le monde. Il roule en “Mercédès”, un petit vélo qui est son unique moyen de transport. Il ne compte plus les kilomètres qu’il parcourt chaque jour. Jamais il n’emprunte les transports en commun.

