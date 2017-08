MEMO Tri sélectif Par DailyNord | 16H55 | 31 août 2017

Aoûtiens, voici ce qui s’est passé dans l’actu du mois écoulé

Encore une rentrée… qui s’annonce politiquement et économiquement mouvementée au vu de l’actualité du mois d’août. Mais comme vous étiez certainement ailleurs-loin-déconnecté, DailyNord a sélectionné les infos qui ont fait les gros titres du mois qui vient de s’écouler.

Les imbroglios des sénatoriales

Pire que Dallas, les candidatures pour les sénatoriales ont connu bien des rebondissements durant l’été. A commencer par Michel Dagbert, président du conseil départemental du Pas-de-Calais qui s’est prétendu investi par le PS avant l’heure, alors que le parti n’a pas encore officiellement choisi… au grand dam de Jean-Pierre Corbisez, maire de Oignies battu lors des dernières législatives. Pour la droite qui voulait prôner l’union dans le Nord, c’est raté : la droite s’est éclatée avec la liste “officielle” de Marc-Philippe Daubresse (député battu, maire de Lambersart), l’UDI avec Valérie Létard (sénatrice sortante) ainsi qu’une 3e liste une liste conduite par Jean-Pierre Bataille maire de Steenvorde et Sébastien Leprêtre, maire de La Madeleine, tous deux grands perdants des législatives. La rentrée politique des partis “historiques” risque d’être mouvementée…

Dans la fièvre des usines de patates

Toute fin juillet, une maladie mystérieuse frappe plus de 80 salariés, travaillant dans les usines de pommes de terre Clarebout Potatoes à Neuve-Eglise et à Warneton, sont hospitalisés. Si la direction n’a pas souhaité communiquer, La Voix du Nord a parlé d’une possible fièvre de Pontiac, une forme bénigne de la légionellose. Le pire, c’est que la communication avait commencé par dire que c’était une épidémie de grippe…

Du filpronil à revendre

La liste des produits ayant utilisés des oeufs au fipronil n’a cessé de s’allonger cet été. Parce que oui, les consommateurs ont découvert que cet insecticide pour lutter contre les poux des poules, avait été utilisé illégalement par des sociétés de désinfection intervenant aux Pays-Bas, en Belgique, en Allemagne et dans le Pas-de-Calais. Même si selon le ministère, ce produit ne présente “pas de risques pour la santé”, il a quand même retiré des produits : muffins, pâtes, brownies, gauffres… Mieux vaut quand même vérifier !

10 000 emplois recensés dans la presse nordiste

La Chambre de commerce et d’industrie a épluché la presse pour dénombrer 10 000 projets de recrutements pour le premier semestre 2017 avec notamment l’extension de la zone commerciale de Petite-Forêt (500 emplois), implantation d’Entyrecycle à Blaringhem (250) et Altimance aux rives créatives de l’Escaut à Anzin. (250), la société d’informatique GFI à Lille (200), le nouveau centre d’appel Concluent à Roubaix (200), développement de Booking.com à Tourcoing (120). Sans oublier 500 nouveaux emplois chez Toyota et 500 créations de postes de chauffeurs par un groupement de transporteurs. De quoi redorer le blason de Proch’Emploi, lancé par le président de région Xavier Bertrand ?

La sécurité de la braderie tout azimuts

Le célèbre rendez-vous lillois va dévoiler un nouveau visage avec un dispositif de sécurité sans précédent : 1800 tonnes de blocs de béton, 3000 policiers, militaires, gendarmes mobilisés avec système anti-drônes et deux hélicoptères, renforcement des contrôles aléatoires aux abords de la braderie et dans tous les flux entrants, et notamment trains, gares et métros. Mesure de bon sens, les pétards sont interdits. Reste à savoir si les bradeux seront au rendez-vous : les emplacements ayant été réservés aux Lillois, toutes les places n’ont pas trouvé preneurs. Seront-ils d’ailleurs respectés ?

Entreprises & Cités change de directeur général

Entreprises & Cités, le plus grand campus patronal de France regroupant du logement social (Vilogia), l’institut régional de développement (des centaines de millions d’euros investis) ou le groupement d’employeurs, change de numéro 2 : Marc Verly part doucement à la retraite en passant la main à Olivier Pagezy, un jeune énarque qui a travaillé aussi bien dans les cabinets ministériels que ceux de la finance. Voilà un virage stratégique qui entérine les ambitions du Fonds de dotation, structure dans laquelle l’association patronale s’était fondue en fin d’année dernière.

