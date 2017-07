Sénat et PS du Pas-de-Calais : Yann Capet lâche l’affaire

Ça sent le sapin pour Yann Capet qui avait l’intention de mener la liste des Sénatoriales du Pas-de-Calais, après sa défaite aux législatives. Devant le ramdam de Jean-Pierre Corbisez (il dénonçait des irrégularités de vote, relire notre article de vendredi), il a décidé de démissionner de son poste de secrétaire de la Fédération PS du Pas-de-Calais et donc de se retirer de la course au Sénat, annonce La Voix du Nord dans son édition de dimanche. Aujourd’hui, Yann Capet a donc comme perspectives son poste… de conseiller municipal d’opposition à Calais. Un peu léger pour compter dans le monde politique régional de demain.

