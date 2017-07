Vous n’avez rien compris aux emplois fictifs

Si vous n’avez rien compris aux affaires soupçonnant des emplois fictifs au parlement européen, M’Sieur Le Comte s’en charge pour vous.

