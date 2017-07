“Sans domicile fisc” hier, sans banque pour financer sa campagne aujourd’hui

Dommage collatéral ? Le sénateur du Nord PCF du Nord sortant Eric Bocquet, candidat à sa propre succession, n’arrive pas à trouver une banque pour lui ouvrir un compte, comme lui impose la loi, rapporte La Voix du Nord. Et encore moins pour lui prêter les 29 000 euros dont il aurait besoin pour faire campagne auprès des grands électeurs (et qui devrait en toute logique être remboursé par l’Etat). Est-ce que c’est son livre sur l’évasion fiscale, “Sans domicile fisc”, co-écrits avec son frère Alain, qui ont refroidi nos amis banquiers ? Avoir dénoncé des fraudes annuelles évaluées entre 60 et 80 millirads d’euros pour la France et d’avoir ouvertement pointé du doigt la BNP et le Crédit Agricole pour avoir des filiales dans les paradis fiscaux n’a certainement pas aidé. Avoir proposé près de 150 pistes d’action pour lutter contre cette gigantesque fraude non plus. “Je comprends que ce genre de prêt peut ne pas intéresser une banque”, explique l’élu, par ailleurs maire de Marquillies, à La Voix du Nord “mais cette disposition existe dans la loi. Il faut quand même donner, au nom de la démocratie, la possibilité à un candidat de faire campagne”. D’autant que les élections ont lieu le 24 septembre prochain.

