Qui va payer un coup à la kermesse pour Pierre-Henri Dumont ?

La semaine dernière, Pierre-Henri Dumont, député LR du Pas-de-Calais, interrogeait ses collèges sur “les frais pas toujours facturés comme les tournées lors des kermesses ou ducasses chères à notre région“, indique La Voix du Nord. L’élu réclamait donc “une part non justifiable” dans l’enveloppe de frais (désormais, les dépenses de l’IRFM doivent être justifiées). “Il commence fort le gamin ! Je trouve ça indécent, s’étrangle un de nos lecteurs. Il gagne plusieurs milliers d’euros par mois et il se plaint ouvertement qu’avec le nouveau système, ses consommations ne seront pas remboursées.” La vraie question étant : mais qui va donc payer un coup à Pierre-Henri Dumont à la prochaine ducasse ?

