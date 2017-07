Pourquoi on veut couler le canal Seine-Nord

Sur les aspects financiers du dossier et les réticences de la haute administration et de Matignon, on a déjà beaucoup dit. Il y a une raison cruciale qui semble peser sur l’avenir de ce grand programme d’équipement que l’on a un peu vite porté sur les fonts baptismaux. En effet, la perspective des dix mille emplois directs porte en elle la crainte d’un afflux important de travailleurs détachés européens qui risque de déstabiliser le marché régional du travail et de freiner les timides avancées constatées de-ci de-là. Certains thuriféraires du projet claironnent même le chiffre de 50 000 emplois d’ici 2040 ! J’avais déjà évoqué la perplexité de la préfecture de région (voir billet du 23 septembre 2016 :”Le canal Seine-Nord ne créera que très peu d’emplois localement lors de son creusement. Il y aura beaucoup de travailleurs détachés”.

