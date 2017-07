CONSEIL Rebrousse-poil Par DailyNord | 09H45 | 25 juillet 2017

Actu sociale : pourquoi s’intéresser aussi à Tim à Quaëdrype dans le Nord

A Quaëdypre, dans l’arrière-pays dunkerquois, les salariés de Tim s’estiment “oubliés”, considérant que les médias parlent beaucoup plus de GM&S, un équipementier du département de la Creuse avec ses 277 salariés que de Tim, ses presque 500 salariés et ses 500 employés sous-traitants. Pourquoi DailyNord conseille de s’intéresser ce conflit ?

Parce qu’il y a une actu cruciale. C’est demain mercredi à 10h que les presque 500 salariés de Tim à Quaëdypre, dans l’arrière-pays dunkerquois, seront fixés sur leur sort. Pour les salariés de ce fabricant de cabines et composants pour engins de chantier, c’est un ultime rendez-vous crucial : le juge du tribunal de commerce de Tourcoing va décider soit de la reprise par Fil Filipov (un client bulgare, propriétaire d’une société allemande de machines, qui reprendrait la totalité des salariés), soit de la reprise par Fritzmeier (l’actuel propriétaire allemand de l’usine qui conserverait 280 salariés), soit de la liquidation.

Parce que c’est du lourd. Si la fin d’activité est prononcée, ce serait l’un des plus importants plans de licenciement de France. Le plan social pour qui pourrait découler de la décision du tribunal de commerce serait en effet bien plus conséquent que chez G&MS, dont le sort ne sera connu que fin juillet. “Nous, nous représentons 500 emplois directs (470 précisément, ndlr) et 500 indirects et personne ne nous regarde, à part quelques médias locaux“, peste Frédéric Vanstraceele, responsable Force ouvrière, toujours dans Libération.

