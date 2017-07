COULÉ ? DailyUne Par Marc Prévost | 17H18 | 06 juillet 2017

Paris veut noyer le canal Seine-Nord

Stupeur depuis ce jeudi matin après les déclarations de Nicolas Hulot, le ministre de la transition écologique et solidaire, sur l’ajournement-pause du canal Seine-Nord qui confirme l’esprit des déclarations récentes d’Elisabeth Borne, ministre des Transports. Même si le conditionnel reste de rigueur, il n’y a plus à hésiter, le grand chantier des Hauts-de-France a du plomb dans l’aile. Le naufrage du canal Seine-Nord, dix mille emplois espérés, semble désormais programmé.

On s’en doutait après une séance plutôt mitigée du conseil régional, partie prenante du projet, la semaine dernière et qui faisait la part belle au doute. La facture estimée à au moins 4,7 milliards d’euros a probablement pesé trop lourd. Et la complexité des financements croisés (Union européenne, Etat, collectivités locales) et les délicates synergies budgétaires laissaient augurer un phasage bancal et un calendrier mal ajusté.

Bruxelles avait ainsi réservé un milliard huit cent millions d’euros à condition que les autres financeurs se mettent d’accord. Une partie de cache-cache qui tourne au désavantage du programme qui prend – une nouvelle fois – des allures de serpent d’eau douce. De plus, la dimension originale du projet – par définition unique – implique des contraintes techniques et juridiques (déclarations d’utilité publique, appel d’offres, études de faisabilité,…) qui transforment le dossier en parcours du combattant et retardent d’autant les travaux. Tout ça pour çà ! Après au moins une dizaine d’années d’atermoiements, d’allers et retours et de reports aux calendes grecques, voilà le projet remisé au magasin des causes perdues.

L’avis de Bercy (où on trouve Gérald Darmanin) déterminant

