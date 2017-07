CIAO, LES MECS ! Réflexions Par Marc Prévost | 07H00 | 06 juillet 2017

Marie-Christine Blandin ferme la lumière

C’est Xavier Bertrand qui doit être content… Avec le retrait de sa prédécesseure, il confirme sa brutale saillie de la campagne des régionales : “Les Verts dehors ! “. En démissionnant de son poste au Sénat, mardi, Marie-Christine Blandin, l’une des figures de proue de l’écologie en France, met ainsi un terme à sa vie politique. Elle fut un éclair dans le ciel politique régional un certain soir de mars 1992. Mais l’éclair a duré. Marie-Christine Blandin, non contente de jouer les météores d’un moment pour se hisser à la présidence du conseil régional Nord-Pas de Calais a réussi un autre tour de force. Sa partition sonne comme un catalogue complet des scénarios de la vie politique.

Le coup de main. Personne n’avait vu le petit chaperon vert qui sortit du chapeau d’un scrutin à la Einstein ce soir de mars 1992. Tout le monde se cassa les dents sur le hasard, de Michel Delebarre à Carl Lang en passant par Jean-Louis Borloo et Jacques Legendre, incapables de trouver la combinaison gagnante pour présider la Région. La prof de sciences nat’ Blandin apparut soudain comme le plus petit dénominateur commun d’une gauche sidérée sous la pression d’une droite énergique. Encore aujourd’hui, la “folle nuit” n’a pas encore livré tous ses secrets. Une première. Avec ce coup de main réussi, Marie-Christine Blandin donnait un gros coup de pouce au développement durable, une expression encore mal connue à l’époque.

Cet extrait vous est offert par DailyNord. Pour lire l'intégralité de l'article, il faut vous abonner (5 euros par mois, pass pour une journée à 1 euro) : pour vous abonner, cliquez ici. Si vous êtes déjà abonné, vous pouvez vous identifier par ici : Identifiant Mot de passe Remember me Mot de passe perdu ? Pour toute question concernant l'abonnement (tarifs, fonctionnement, comment faire si je suis une collectivité, etc), n'hésitez pas à nous écrire à abonnement(at)dailynord.fr

Un peu plus de DailyNord ?

Ce contenu est © DailyNord. Si cet article vous intéresse, vous pouvez reprendre un extrait sur votre site (n'excédant pas la moitié de l'article) en citant bien évidemment la source. Si vous désirez publier l'intégralité de l'article, merci de nous contacter.

Réagir à cet article

La rédaction de DailyNord modère tous les commentaires, ce qui explique qu'ils n'apparaissent pas immédiatement (le délai peut être de quelques heures). Pour qu'un commentaire soit validé, nous vous rappelons qu'il doit être en corrélation avec le sujet, constructif et respectueux vis-à-vis des journalistes comme des précédents commentateurs. Tout commentaire qui ne respecterait pas ce cadre ne sera pas publié. Evidemment, DailyNord ne publiera aucun contenu illicite. N'hésitez pas à avertir la rédaction à info(at)dailynord.fr (remplacer le "at" par "@") si vous jugiez un propos ou contenu illicite, diffamatoire, injurieux, xénophobe, etc.