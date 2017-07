RÉVISIONS AVANT LA RENTRÉE Petite histoire Par Nicolas Montard | 08H11 | 31 juillet 2017

Juillettistes, voici cinq infos qu’il fallait éventuellement retenir dans les Hauts-de-France

Et oui : pendant que les uns partent, les autres reviennent. Après le chassé-croisé sur les routes, certains reprennent le boulot ce lundi… en ayant complètement coupé de l’actualité de juillet. Heureusement, DailyNord n’est jamais loin quand il s’agit de vous rappeler ce que vous avez loupé. Ce qu’il faut retenir de juillet (ou pas).

Sénat, la multiplication des listes

À première vue, les Sénatoriales ne sont pas l’élection la plus excitante qui existe, mais cette année, il y a du mouvement. On a par exemple appris que Pierre Mathiot, l’ex-directeur de l’Institut d’Etudes Politiques de Lille devrait porter la bannière République en Marche pour le raout de septembre. A gauche, dans le Pas-de-Calais, on s’est offert une nouvelle guerre de tranchées entre Yann Capet et Jean-Pierre Corbisez (lire nos articles). A droite, dans le Nord, ça se complique : outre une liste UDI portée par Valérie Létard, une LR portée par Marc-Philippe Daubresse, une autre dans les tuyaux par Jean-Pierre Decool, Jean-Pierre-Bataille et Sébastien Leprêtre, deux déçus des législatives, se lancent dans le combat électoral (ce que nous avions annoncé en avant-première). Le maire de Steenvoorde, qui a succédé à son père à la mairie (et qui a aussi été sénateur), axant son discours sur la candidature du renouveau. Hi, hi, hi. A noter : dans le Pas-de-Calais, c’est l’adjoint à la culture d’Hénin-Beaumont, Christopher Szczurek, qui portera les couleurs du FN.

TIM repris

