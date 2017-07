TRÈS GRAND ANGLE Réalités Par Nicolas Montard | 07H00 | 28 juillet 2017

Quatre saisons en immersion dans les jardins ouvriers d’Hazebrouck

C’est l’été. Il fait beau (ou presque), il fait chaud (ou presque) et vous avez envie de prendre l’air dans votre jardin et de manger sain. L’occasion idéale de cultiver vos légumes… comme dans les jardins ouvriers d’Hazebrouck. Pendant un an, en 2016, DailyNord a suivi le quotidien des jardiniers de la cité de l’Abbé Lemire, créateur de ces lotissements de parcelles il y a 120 ans. Immersion.

Retrouvez les deux volets de notre reportage (initialement publié en janvier 2017) :

