Les livres avec Eulalie Par Eulalie | 09H35 | 21 juillet 2017

Gloria, Martine Pouchain

Au premier regard, c’est un livre qui ressemble à s’y méprendre à un roman sentimental.

Une impression qui émane sans doute de sa couverture aux tonalités hollywoodiennes et de son héroïne, Gloria, une belle adolescente éperdument amoureuse de son professeur de théâtre. Mais l’auteur a choisi de ne pas se contenter de ce décor de cinéma : ses personnages comme ses lecteurs lui en seront sans doute reconnaissants.

Ce roman, c’est aussi l’histoire d’un deuil : Nicolas, le petit frère de Gloria est mort avant que celle-ci ne vienne au monde. La mère de Gloria ne s’en est jamais remise et en grandissant, l’adolescente contemple la folie prendre lentement possession de celle-ci. Et puis vient le moment des désillusions. Gloria, enceinte, choisit de fuir la folie de sa mère, ce professeur de théâtre qui n’est pas à la hauteur et même son propre enfant, qu’elle abandonnera à la naissance.

Mais quelques années plus tard, le passé la rattrape. Elle retrouve l’enfant et fuit à nouveau, non sans l’avoir kidnappé au passage. Les voilà tous les deux embarqués dans un road trip un peu fou, ponctué de personnages attachants et d’émotions fortes, exprimées avec finesse et justesse.

On se laisse facilement entraîner – et même parfois happer – dans cette jolie aventure, particulièrement bien servie par une écriture fluide et agréable. Et bien qu’un peu hollywoodienne elle aussi, la fin est bien trouvée et devrait laisser une belle impression auprès des lecteurs adolescents ou plus grands.

Elodie Soury-Lavergne

Article paru dans le n°24 de la revue Eulalie, publié par le Centre régional des Lettres et du Livre Nord – Pas de Calais

