CINÉ-TOURISME Réflexions Par DailyNord | 07H00 | 11 juillet 2017

Avec le film “Dunkirk” de Christopher Nolan, Dunkerque espère son effet Bienvenue chez les Ch’tis

Dunkirk sera-t-il à Dunkerque ce que Bienvenue chez les Ch’tis a été pour Bergues ? Il est bien entendu trop tôt pour le dire. Depuis des mois, le port nordiste se prépare à la sortie du film de Christopher Nolan, le 19 juillet.

À Dunkerque, on ne le crie pas trop fort mais près de dix ans après la sortie de Bienvenue chez les Ch’tis, on aimerait bien connaître l’engouement qu’a pu vivre la voisine de Bergues. Souvenez-vous : à l’époque, la cité flamande, certes jolie, n’est qu’une étape parmi d’autres pour les touristes qui parcourent notre région. L’office de tourisme local accueille environ 1670 personnes par an en visite guidée en 2007. Une fois le film de Dany Boon sur les écrans, le compteur s’emballe : 25 000 visites en 2008, 33 000 en 2009… En 2014, l’effet pourtant retombé attirait toujours 8 800 visiteurs payants ! Et on ne compte pas là dedans les touristes qui s’arrêtent par la commune sans prendre l’option “Ch’ti Tour” mais qui se baladent dans les jolies rues entre les remparts et en font profiter les caisses enregistreuses de commerçants.

Dunkerque pourra-t-elle profiter d’un afflux de touristes comme Bergues ?

