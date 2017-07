PORTRAIT Petite histoire Par Marc Prévost | 08H03 | 08 juillet 2017

Décès de Léonce Deprez, le maître des saisons du Touquet-Paris-Plage

Léonce Deprez est décédé ce vendredi. Il allait avoir 90 ans. L’homme a marqué le Nord – Pas-de-Calais, notamment durant sa longue aventure à la tête du Touquet (33 ans) qu’il a replacé sur la carte de France. Nous republions un portrait qui lui était consacré en 2013 à l’occasion d’une série sur les grands maires de la région.

Son nom figure en bonne place dans les palmarès municipaux. L’ancien maire du Touquet a occupé le fauteuil majoral de la célèbre station balnéaire de la Côte d’Opale pendant 33 ans (1969 – 1995 et 2001-2008). Pas le plus long, certes. Mais un vrai symbole des vicissitudes et autres surprises de la vie politique puisque la roue du destin ne tourna plus rond à 78 ans bien sonnés et après six mandats révolus.Un règne qui ne fut pas un long fleuve tranquille. Battu en 1995 par Philippe Cottrel, le patron de la Sofamor, une entreprise du cru qui avait alors le vent en poupe, après plusieurs mandats qui le faisaient paraître indéboulonnable, il reprit son bien six ans plus tard dans l’arène comme un vieux gladiateur. A la pointe de l’épée.

Ancien athlète olympique… presque ministre du Tourisme

Il faut dire que Léonce est plutôt du genre teigneux, lui l’ancien gardien de but de l’équipe de France olympique de football – en 1952 à Helsinki, il fut aussi le meilleur hurdler cadet de sa génération – et qu’il n’aime pas s’en laisser conter. On peut voir son histoire comme un exemple politique d’élu tous azimuts. Sa légende prétend que Giscard aurait voulu en faire un ministre du tourisme. A l’appui de cette thèse, un livre prémonitoire : Temps libre, une expression inventée par et pour celui qui fit de sa station un modèle de tourisme des quatre saisons (avec comme l’un des points d’orgue : le fameux Enduro des motos, cauchemar des écologistes et rêve des fanatiques de deux-roues). Du coup, c’est Mitterrand, qui venait de reléguer le Giscard sous les lambris de l’histoire, et Mauroy, féru d’émancipation des classes populaires et qui se voulait la réincarnation de Léo-Lagrange, qui confieront le maroquin à un certain André Henry, et, les sacripants, en reprenant l’intitulé même du bouquin de Léonce ! Le ministère du Temps libre.

