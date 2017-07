RENOUVELLEMENT Textos Par Nicolas Montard | 09H33 | 11 juillet 2017

De Hem au Touquet en passant par Caudry, la région renouvelle aussi ses maires (en attendant Tourcoing et Darmanin)

Effet collatéral des législatives et de la mise en place de la loi sur le cumul des mandats, plusieurs mairies ont changé de tête ces dernières heures à Caudry, Hem et Le Touquet. En attendant – enfin – le Tourcoing du ministre Gérald Darmanin ?



Bravo à Mme Lilyane Lussignol élue Maire du #Touquet Paris Plage @DFasquelle pic.twitter.com/VuTQZB9ZeN — VilleduTouquet (@villedutouquet) 10 juillet 2017

À Caudry, tout s’est passé comme prévu. Dans la plus belle tradition du népotisme, Frédéric Bricout, 45 ans, a succédé à son père, Guy, 73, à la tête de la mairie. On vous l’avait raconté, dans le Cambrésis, on aime bien que ça renouvelle, mais en famille : Guy Bricout a été élu député en succédant à François-Xavier Villain, frappé par le cumul des mandats, mais avait dû prendre le fils de ce dernier en tant que suppléant.

À Hem, Francis Vercamer a également dû laisser sa place ce week-end : c’est désormais Pascal Nys, son ex-premier adjoint, qui présidera aux destinées de la cité à côté de Roubaix. L’entrepreneur, sexagénaire, est au conseil municipal depuis 1983 et était le successeur désigné du député UDI.

