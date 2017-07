Darmanin, un ministre Capital

Habitudes, petits défauts, indiscrétions, ambitions, itinéraire, opinions, qu’en dira-t-on,…”Darmalin” passé au scanner. Les petits secrets du ministre nordiste de l’Action et des comptes publics sont dévoilé sur trois pages dans le dernier numéro du mensuel Capital sous l’excellente plume de François Miguet. Les bonnes infos se pêchent toujours à la source. Comme Le Petit Théâtre/Dailynord l’avait ferré un certain premier avril en anticipant son ralliement à Macron – anecdote autoréalisatrice citée par le mensuel…Décidément le tourquennois, ainsi devenu un gros poisson, est à la page avec un portrait cette semaine dans le Canard Enchaîné. Question de plumes.

