MUSIQUE, MAËSTRO ! Rebrousse-poil Par Olivier Averlant | 07H00 | 24 juillet 2017

Darmanin, Kanner : les mélomanes de la classe politique nordiste

L’un arrive, l’autre part. Les deux meilleurs ennemis de la métropole lilloise, Gérald Darmanin et Patrick Kanner, se sont croisés quelques jours en mai sous les ors de la République, le premier devenant ministre de Philippe Ier et II, le second laissant sa charge suite à la fin du gouvernement Cazeneuve. Ce n’est pas le seul point commun de nos deux hommes politiques. Outre viser la même échéance, c’est-à-dire la Métropole Européenne de Lille en 2020, ils sont tous les deux des as en vocalises. La preuve en musique.

Si Patrick Kanner Kanner est régulièrement mis en avant pour ses qualités de chanteur d’opéra, on va voir qu’il n’est pas le seul régional à mettre un peu de solfège dans la politique (hors des frontières des Hauts-de-France n’oublions pas Jean Lasalle qui s’était distingué en chantant un air de son pays en pleine session parlementaire).

Tout est parti depuis l’extrait de ce passage au Grand journal où il explique ce besoin de chanter, démonstration à l’appui.



Patrick Kanner pousse la chansonnette dans Le… par non-stop-politique

