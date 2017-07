Daniel Fasquelle candidat à la tête des LR ?

On vous disait en début de semaine qu’il fallait compter avec Daniel Fasquelle pour le quinquennat en cours. Nouvelle preuve du poids pris par le député bientôt plus maire du Touquet dans le JDD du jour et de ses ambitions : Daniel Fasquelle ouvre la porte à une candidature pour prendre la tête des LR. Il prendra sa décision “fin août ou début septembre” et indique qu'”il faut qu’il y ait un vrai débat, plusieurs candidats. Si tout est joué d’avance, cela va désespérer ceux qui veulent une refondation du parti.”

Réelle volonté ou coup de pression pour mieux se placer dans le futur organigramme, c’est à suivre, mais en tout cas, il est déjà bien en campagne, en témoignent ses tweets de ce dimanche contre ses ex-amis devenus trop constructifs.

Philippe, Darmanin, Le Maire ont fait battre nos candidats aux legislatives, Solère soutient En Marche ! à l’AN : ils doivent être exclus ! — Daniel Fasquelle (@DFasquelle) 9 juillet 2017

Et le comportement de Darmanin il est quoi alors ? — Daniel Fasquelle (@DFasquelle) 9 juillet 2017

La fidélité, une qualité que Edouard Philippe demande à EM ! C’est une plaisanterie ? Quand on s’est comporté comme il s’est comporté ! — Daniel Fasquelle (@DFasquelle) 9 juillet 2017

Un peu plus de DailyNord ?

Ce contenu est © DailyNord. Si cet article vous intéresse, vous pouvez reprendre un extrait sur votre site (n'excédant pas la moitié de l'article) en citant bien évidemment la source. Si vous désirez publier l'intégralité de l'article, merci de nous contacter.

Réagir à cet article

La rédaction de DailyNord modère tous les commentaires, ce qui explique qu'ils n'apparaissent pas immédiatement (le délai peut être de quelques heures). Pour qu'un commentaire soit validé, nous vous rappelons qu'il doit être en corrélation avec le sujet, constructif et respectueux vis-à-vis des journalistes comme des précédents commentateurs. Tout commentaire qui ne respecterait pas ce cadre ne sera pas publié. Evidemment, DailyNord ne publiera aucun contenu illicite. N'hésitez pas à avertir la rédaction à info(at)dailynord.fr (remplacer le "at" par "@") si vous jugiez un propos ou contenu illicite, diffamatoire, injurieux, xénophobe, etc.