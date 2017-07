POLITIQUE Réflexions Par Marc Prévost | 07H00 | 27 juillet 2017

Ces députés à suivre (5/10) : Sébastien Chenu ou Rastignac au Front national

Le Nord – Pas-de-Calais a donné cinq députés FN à l’Assemblée Nationale. Parmi eux, Sébastien Chenu, l’un de ceux à suivre durant les cinq prochaines années. Et pas seulement dans la région.

Télégénique, oui, Sébastien Chenu l’est. Le verbe facile, la répartie cinglante, les idées claires et nettes, la mise classique, un look de bande dessinée presque, il n’a sûrement pas l’ambition de damer le pion à Marine Le Pen dans cette fameuse salle des Quatre-Colonnes où maraudent les journalistes à tirage et les chaînes à audience. Comme elle, il cherchera pendant ces cinq années de mandat à porter haut la flamme du FN.

Et pourtant il n’a rejoint le parti des Le Pen que récemment, il y a juste trois années. Ce transfuge de l’UMP, qui a fait ses classes dès l’âge de 15 ans à l’UDF tendance Poniatowski (Axel, le fils de Michel, indéfectible lieutenant de Giscard, il a eu sa carte au parti républicain de l’ancien président puis à Démocratie libérale d’Alain Madelin et en 2009, on l’aperçoit encore dans le sillage de Dominique Riquet, qui tire la liste du centre dans le Nord-Ouest), picard d’origine, se sentait par la suite mal à l’aise dans le parti de Sarkozy et Copé où, en charge des questions de culture, on lui reprochait sans ménagement ni finesse d’avoir accouché de Gay Lib, une incongruité rédhibitoire quand on sait ce que la droite républicaine doit désormais à Sens Commun et la Manif pour Tous. Alors va pour le Front national. Après tout, ses quelques années passées aux côtés de Caroline Cayeux, la sénatrice-maire UMP et filloniste de Beauvais, sa ville natale, où il ferraille à toutes les élections, ou ses incursions au cabinet d’une ministre de Chirac ou auprès d’une députée européenne villiériste, valent brevet d’expérience.

Cet extrait vous est offert par DailyNord. Pour lire l'intégralité de l'article, il faut vous abonner (5 euros par mois, pass pour une journée à 1 euro) : pour vous abonner, cliquez ici. Si vous êtes déjà abonné, vous pouvez vous identifier par ici : Identifiant Mot de passe Remember me Mot de passe perdu ? Pour toute question concernant l'abonnement (tarifs, fonctionnement, comment faire si je suis une collectivité, etc), n'hésitez pas à nous écrire à abonnement(at)dailynord.fr

Un peu plus de DailyNord ?

Ce contenu est © DailyNord. Si cet article vous intéresse, vous pouvez reprendre un extrait sur votre site (n'excédant pas la moitié de l'article) en citant bien évidemment la source. Si vous désirez publier l'intégralité de l'article, merci de nous contacter.

Réagir à cet article

La rédaction de DailyNord modère tous les commentaires, ce qui explique qu'ils n'apparaissent pas immédiatement (le délai peut être de quelques heures). Pour qu'un commentaire soit validé, nous vous rappelons qu'il doit être en corrélation avec le sujet, constructif et respectueux vis-à-vis des journalistes comme des précédents commentateurs. Tout commentaire qui ne respecterait pas ce cadre ne sera pas publié. Evidemment, DailyNord ne publiera aucun contenu illicite. N'hésitez pas à avertir la rédaction à info(at)dailynord.fr (remplacer le "at" par "@") si vous jugiez un propos ou contenu illicite, diffamatoire, injurieux, xénophobe, etc.