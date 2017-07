POLITIQUE Réflexions Par Marc Prévost | 08H00 | 19 juillet 2017

Ces députés à suivre (4/10) : Adrien Quatennens, un Méluche junior ?

Nouveau député qui fait partie de notre liste des députés à suivre pendant le mandat : Adrien Quatennens. Bonne pioche : le jeune élu de la France Insoumise a crevé l’écran la semaine dernière à l’Assemblée Nationale. Voici donc pourquoi il faudra compter avec lui.

Il a gagné d’une cinquantaine de voix. Autant dire rien. Le jeune élu de la France insoumise sait que son élection doit d’abord à un mur anti-Itier. Le référent de La république en Marche qui avait organisé les meetings d’Emmanuel Macron dans la région*, a fait l’unanimité contre lui. De fait, dans la vague de second tour qui a porté Adrien Quatennens au Palais-Bourbon, il y a un flux socialiste, celui de François Lamy, le candidat de Martine Aubry, la maire de Lille et un flot FN, déversé par Eric Dillies, le conseiller municipal lillois, les deux derniers éliminés dès le premier tour. Et qui appelèrent à voter contre le candidat marcheur arrivé en tête donc en faveur d’Adrien Quatennens pour que le fief historique reste à gauche, enfin la vraie gauche. Le FN, lui protège son électorat. Curieuse alliance objective. Drôle de mic-mac. Le mélange a fonctionné et Christophe Itier a bu le calice jusqu’à la lie. Les politologues analyseront la curieuse concordance entre des électorats rétifs au changement et qui n’ont pas voulu plonger dans la vague Macron. Il est vrai que la première circonscription – celle de Roger Salengro et de Pierre Mauroy- est une vraie fournaise électorale où se forgent parfois les alliages les plus insolites.

Repéré lors des débats sur la loi Travail

Ce qui n’empêche pas ce jeune cadre du secteur privé de 27 ans – il est conseiller clientèle dans le secteur de l’énergie – de porter profond le fer dans le projet de loi Travail de l’exécutif. Sa récente prise de parole dans l’hémicycle l’a fait remarquer et pas seulement sa coupe en brosse d’un immanquable blond vénitien.

