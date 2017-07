POINT D'INTERROGATION Textos Par Gaëtane Deljurie | 13H40 | 20 juillet 2017

Canal Seine Nord : la question à 700 millions d’euros du premier ministre

Stéphane Demilly, député de la 5e circonscription de la Somme, a vivement interpellé le premier ministre Edouard Philippe sur la question du canal Seine-Nord. Rappelant qu’Emmanuel Valls, alors premier ministre socialiste, s’était engagé à plusieurs reprises sur la réalisation de ce projet, estimé à 4,9 milliards d’euros, dès 2017. Le député UDI, ancien maire d’Albert, n’a pas manqué d’emphase en expliquant que l’arrêt de ce projet “éteindrait la seule petite lueur d’espoir qui brillait encore dans les yeux des habitants des Hauts de France” mais surtout “dégoûterait à jamais de la politique les habitants des Hauts de France qui n’y croient déjà plus beaucoup”. Euh… C’est qu’on parle de doubler le trafic fluvial mais ce n’était peut-être pas la peine d’aller jusque là., si ?

DailyNord s’était déjà posé la question du vrai montant de l’addition de ce projet pharaonique, dont le budget a été bouclé grâce à 1,8 milliard de l’Union européenne, 1 milliard de l’État, 1 milliard des collectivités et 700 millions d’euros d’emprunts. Edouard Philippe a répondu qu’il connaissait l’intérêt du canal Seine-Nord pour la région. Avec des élus des Hauts de France “attachés à ce projet, je n’ai pas besoin de les citer pour que vous les identifiez”, a lancé le premier ministre, pour faire dans le soft.

Parce qu’ensuite, les tâcles ont commencé. “Dans la réalité, notre pays s’est fait une spécialité de s’engager sur un très grand nombre d’infrastructures de transport, toutes opportunes, toutes intelligentes, toutes attendues mais qui sont assez peu financées”, a-t-il ensuite asséné. Avant de donner le coup de grâce : il reste les 700 millions d’euros d’emprunts pour lesquels “personne n’a identifié la recette affectée qui permettrait d’en rembourser le capital. Ce projet n’est pas totalement bouclé”.

Même si le premier ministre a rappelé la proposition de Xavier Bertrand d’avancer l’argent pour le début des travaux, la question du financement de ces 700 millions d’euros reste entière. “Comment financer ces 700 millions d’ euros ? C’est pourquoi nous voulons regarder comment nous pouvons faire (…) Je ne veux pas être la boule qui alourdit considérablement les dépenses et creuse le déficit.” Il va quand même falloir se décider un jour puisque, pour que le financement de l’Union européenne soit effectif, les marchés devront être signés au plus tard en 2020.

