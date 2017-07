LETTRE OUVERTE Rebrousse-poil Par Gaetane Deljurie et Nicolas Montard | 07H44 | 17 juillet 2017

On vous comprend, agents de l’Agence européenne du médicament : tout sauf Lille !

Le monde économique régional, par la voix de Pascal Boulanger, qui préside Entreprises et Cités, s’insurge dans La Voix du Nord, que Lille soit un “second choix” pour les salariés de l’Agence européenne du Médicament, qui doivent quitter Londres suite au Brexit. Faut dire que la concurrence est rude : en face, il y a Barcelone, Lisbonne et Amsterdam. Du coup, DailyNord comprend que les Londoniens n’aient pas trop envie de venir en bord de Deûle. Notre lettre ouverte.

DailyNord compatit. Quand on vous a annoncé, à vous salariés de l’Agence européenne du médicament, que votre siège, Brexit oblige, devait déménager et que ça pouvait être Lille vs Barcelone, Lisbonne ou Amsterdam, on s’est mis à votre place. On imagine même votre tête et vos rêves d’enfant d’expatriation. Barcelone, son soleil, ses tapas et son architecture Gaudi ; Amsterdam, ses canaux, ses théâtres et ses coffee shops ; Lisbonne, son tramway, ses sept collines et son Tage. Et puis Lille, son Bienvenue chez les ch’tis, sa carbonnade flamande et ses pavés. Comme ça, sans prévenir. Lille, vous en aviez entendu parler pour la Braderie, mais bon, de là à venir y vivre toute l’année…

Le cosmopolitisme de nos députés FN

Vous l’avez peut-être lu au moment du tea time sur vos iPad la semaine dernière : « Nous les patrons du Nord, on ne peut pas entendre ni laisser dire, que Lille « c’est bien pour un week-end ! », a tonné Pascal Boulanger dans le quotidien régional La Voix du Nord. Pascal qui ? C’est un entrepreneur qui préside Entreprises et Cités, le club des patrons. Vous avez souri à la lecture de ses arguments ? C’est vrai, c’est mignon, mais un peu faiblard. Nos cinq députés FN fraichement élus qui montrent à quel point nous sommes “cosmopolites et ouverts sur le monde“. On a beau avoir le meilleur Centre Hospitalier Régional de France sur le papier, hyper spécialisé sur l’oncologie et la neurologie, on ne va pas vous souhaiter de choper un cancer ou une sclérose en plaques pour vous le faire découvrir. Nos universités se targuent d’être labellisées “I-Site” machin-truc mais en même temps, ça fait quatre fois qu’on rate l’IDEX, le label initiative d’excellence, c’est dire si on n’est pas doué. Nos écoles d’ingénieurs se vantent de former le plus grand nombre d’étudiants en France mais la vérité, c’est qu’ils ne restent pas dans la région.

Mais faut le comprendre, notre patron des patrons nordistes : vous accueillir, ce serait un énorme business. D’autant qu’en plus de vos bouilles d’ingénieurs qui boosteraient notre filière médicale régionale, on pourrait profiter des quatre mille autres experts européens qui travaillent avec vous de temps en temps. Ce serait même une opportunité génialissime pour toute la filière médicale nationale… Si vous arriviez chez nous avec vos bons salaires, vous seriez de très bons clients pour nos commerces, nos hôtels, nos agences immobilières et nos tables historiques du centre-ville de Lille qui ferment les unes après les autres (la preuve encore avec Alcide après L’Huitrière et Aux Moules).

Quelques arguments bien plus percutants

Alors, nous à DailyNord, nous allons vous redonner quelques arguments au cas où pour vous faire changer d’avis (même si on n’y croit pas trop). On est sympa (ou en tout cas on a la réputation de l’être). On est assez nombreux mais pas trop : 2 millions sur la métropole, ça bouchonne un peu le matin quand même sur l’autoroute, mais bon, Damien Castelain, le maire de Péronne-en-Mélantois – qui ?! – promeut le télétravail pour régler ça. On a de la bonne bière (ça on ne pourra pas nous l’enlever, même nos voisins belges sont pas mal non plus). Lille est en train de développer des programmes de scolarisation internationale en anglais (et pas en ch’ti, rassurez vous).

Bonus : on n’est pas loin de Londres si vous êtes nostalgiques des pubs et de la pluie en bord de Tamise. Comme argument massue, certains ne manquent pas de rappeler que nous sommes connectés 20 fois par jour à Roissy en TGV. Et en plus, quand même, notez que l’on vous déroule le tapis rouge avec un ” écrin d’exception de 30 000 m² conçu sur mesure pour l’Agence européenne du médicament”, souligne la Métropole européenne dans un communiqué. Ce bâtiment de bureaux ne serait pas construit n’importe où : juste entre les deux gares, posé dans un espace sur lequel tout le monde lorgne depuis des années.

Enfin, last but not least, si vous venez chez nous, vous pourrez vous abonner à DailyNord, qui a déjà anglicisé son nom pour vous. Et ça, ça vaut bien Barcelone, Lisbonne ou Amsterdam, non ?

