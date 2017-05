Un autre “Nordiste” au gouvernement ?

Dans la folle épopée de la nomination de Gérald Darmanin, maire de Tourcoing, au poste de ministre l’action et des comptes publics, on en aurait presque oublié l’état civil de notre nouveau ministre de la transition écologique et solidaire, Nicolas Hulot, chantre de la cause environnementale et créateur de la fondation Ushuaïa, qui est né… à Lille ! Bon d’accord, on triche un peu le disant Nordiste car il a grandi à Paris, connaît mieux Nice que Lens et habite en Bretagne maintenant.

