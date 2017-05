L’UDI Bruno Ficheux se met – vraiment – en marche. Suffisant pour grappiller les voix au centre ?

Vous vous souvenez de l’UDI Bruno Ficheux dont nous avions suivi la campagne deux mois durant lors des départementales en 2015 ? Le co-président de groupe au Département du Nord vise désormais les législatives dans la quinzième du Nord et a décidé de se mettre en marche. Enfin, vraiment en marche. A la manière d’un Jean Lassalle en 2013 et d’un Antoine de Maximy dans J’irai dormir chez vous, le postulant à l’Assemblée Nationale parcourt sa circonscription à pied pendant quinze jours (comme quinzième circonscription, vous avez saisi le symbole) et s’arrête dormir chez qui veut bien (plus de détails ici).

Une marche qui sera peut-être nécessaire pour grappiller quelques voix dans une situation incertaine. La quinzième circonscription du Nord (Hazebrouck) est la seule où LR et UDI ne se sont pas entendus dans la région. Bruno Ficheux affronte donc déjà dans un duel à droite le conseiller régional Jean-Pierre Bataille, dont il était le suppléant… en 2012. La candidature de la République en Marche (le mouvement, cette fois), avec la Casseloise Jennifer de Temmerman, inconnue au niveau local, vient compliquer la donne sur l’électorat du centre qui pourrait désormais s’éparpiller entre le parti du président de la République et l’UDI.

