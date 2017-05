Les livres avec Eulalie Par Eulalie | 16H58 | 22 mai 2017

Le Quatrième Ordre, Frontières, Mathieu Valentin

Le Quatrième Ordre, une saga d’héroic fantasy, compte depuis septembre 2016 un Livre III, intitulé « Frontières ».

Dans celui-ci le héros des deux premiers livres, le guerrier-mage Bibi Le Pur, est porté disparu. Ce nouveau roman se concentre donc sur le personnage de Luce Sanrouge, son amie. Enceinte et sur le point de se marier, la jeune magicienne doit affronter un univers machiste et le poids d’un lourd héritage. Celui laissé par son père le puissant et riche magicien Turbith Sanrouge, qui a lui aussi disparu après avoir mené une tentative de coup d’Etat contre l’Impératrice de Belleterre. Après cet affrontement, chacun s’interroge sur les destins de ces deux personnages clés : Bibi le Pur et Turbith Sanrouge ont-ils vraiment péri ? Tandis que certains les recherchent, Luce s’interroge sur ce qu’elle doit faire de cet héritage qui ferait d’elle une des personnes les plus influentes du royaume. La fin réservée par l’auteur à ce roman appellera certainement un livre IV. De quoi réjouir les amateurs ce genre littéraire : l’univers imaginé par Mathieu Valentin dans cette sage est aussi complexe que convaincant. L’ensemble, qui s’étend sur quelque 500 pages, est bien rythmé et servi par une écriture fluide, en dépit d’un style un peu simple. Les adolescents et les adultes férus d’heroic fantasy devraient sans doute y trouver leur compte.

Elodie Soury-Lavergne

A Contresens éditions,

septembre 2016

512 pages, 19,50 €

Article paru dans le numéro 23 de la revue Eulalie, publié par le Centre régional des Lettres et du Livre Nord – Pas de Calais

