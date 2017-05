Le Petit Théâtre a la pêche…celle des infos

Derrière un poisson d’avril, il y a toujours anguille sous roche…Le Petit Théâtre était donc à la page avec même quelques encablures d’avance. Mazette, on me reproche parfois une certaine propension à la politique-fiction. Disons le sens de l’anticipation, on a jamais tort d’avoir raison un peu – un peu – trop tôt. Je réponds : surtout quand la réalité rejoint la fiction. Le poisson d’avril 2017 s’inscrit dans les millésimes du genre. Super frais, on en conviendra…

Gérald Darmanin rejoint bien le gouvernement – pas aux transports comme je l’avais imaginé mais au budget (voir billets précédents), j’essaierai de faire mieux la prochaine fois. Il me l’avait gentiment démenti l’élu de la ville du Broutteux, et mon portable avait quelque peu chauffé pour expliquer la plaisanterie à un landerneau surpris. La tradition a donc du bon. Surtout celle de la pêche aux informations. Allez, encore dix mois avant le premier avril 2018.

Ce contenu est © DailyNord. Si cet article vous intéresse, vous pouvez reprendre un extrait sur votre site (n'excédant pas la moitié de l'article) en citant bien évidemment la source. Si vous désirez publier l'intégralité de l'article, merci de nous contacter.

Réagir à cet article

La rédaction de DailyNord modère tous les commentaires, ce qui explique qu'ils n'apparaissent pas immédiatement (le délai peut être de quelques heures). Pour qu'un commentaire soit validé, nous vous rappelons qu'il doit être en corrélation avec le sujet, constructif et respectueux vis-à-vis des journalistes comme des précédents commentateurs. Tout commentaire qui ne respecterait pas ce cadre ne sera pas publié. Evidemment, DailyNord ne publiera aucun contenu illicite. N'hésitez pas à avertir la rédaction à info(at)dailynord.fr (remplacer le "at" par "@") si vous jugiez un propos ou contenu illicite, diffamatoire, injurieux, xénophobe, etc.