Les livres avec Eulalie Par Eulalie | 17H03 | 19 mai 2017

La région Hauts-de-France, Christian Delcambre

Quelques jours avant Noël paraissait cet ouvrage à la couverture attrayante, consacré à notre nouvelle « grande » région.

Il faut lire la quatrième de couverture pour trouver la raison d’être de ce beau livre sans introduction ni préface : « Tournez les pages de ce livre et vous découvrirez une présentation attrayante en photographie et en textes afin de laisser échapper votre émotion et de développer votre contribution affective par une fierté d’appartenance à la région Hauts-de-France… ».

Le moins que l’on puisse dire, c’est que l’on n’est pas déçu du voyage proposé ! De A comme Abbeville à W comme Wimereux, on péritoine à travers le temps et découvre de superbes clichés dans une cinquantaine de communes à travers un monument, un site ou une ambiance. Les choix sont évidemment subjectifs mais offrent au regard de multiples occasions de s’arrêter et de lire les commentaires en français ou en anglais.

Mais on est ici dans un « beau livre » et le texte reste un peu en retrait des illustrations, versant parfois même dans l’approximation. Ne boudons pas cependant notre plaisir devant le château de Chiry-Ourscamp et ses 33 ouvertures qui ne reçurent jamais de fenêtres, les mosaïques de la locomotive (la gare) de Lens, le patrimoine art déco de Saint-Quentin ou le kitch musée de la poupée et des jouets anciens de Wambrechies…

Robert Louis

Pourparler Editions

novembre 2016

176 pages

Ce contenu est © DailyNord. Si cet article vous intéresse, vous pouvez reprendre un extrait sur votre site (n'excédant pas la moitié de l'article) en citant bien évidemment la source. Si vous désirez publier l'intégralité de l'article, merci de nous contacter.

Réagir à cet article

La rédaction de DailyNord modère tous les commentaires, ce qui explique qu'ils n'apparaissent pas immédiatement (le délai peut être de quelques heures). Pour qu'un commentaire soit validé, nous vous rappelons qu'il doit être en corrélation avec le sujet, constructif et respectueux vis-à-vis des journalistes comme des précédents commentateurs. Tout commentaire qui ne respecterait pas ce cadre ne sera pas publié. Evidemment, DailyNord ne publiera aucun contenu illicite. N'hésitez pas à avertir la rédaction à info(at)dailynord.fr (remplacer le "at" par "@") si vous jugiez un propos ou contenu illicite, diffamatoire, injurieux, xénophobe, etc.