ANALYSE DailyUne Par Marc Prévost | 19H32 | 19 mai 2017

La grande peur de Xavier Bertrand

Le président des Hauts-de-France ne se présente pas mais joue son image fraîchement redorée dans ces législatives. Pour faire oublier sa défaite présidentielle, Marine Le Pen veut aussi sa revanche des régionales. Et elle retente sa chance depuis sa base héninoise. Nouveau duel.



Philippe Olivier, Sébastien Chenu, Philippe Eymery, Marine Le Pen, Bruno Bilde, Paul-Henry Hansen-Catta, ou encore Franck De la Personne, Jean Messiha, Ludovic de Danne, Damien Philippot… Des noms qui donnent la migraine au patron Républicain des Hauts-de-France. Lui qui s’était débarrassé d’une Marine Le Pen aux dernières régionales dans un second tour surprise – la gauche déclare forfait – avec moins de 25 % des suffrages dans sa besace du premier tour. Avec ce superbe rétablissement, Xavier Bertrand avait réussi une performance qui lui ouvrait les portes d’un retour en grâce au sein de son camp – Copé l’avait évincé de la tête du parti et Jacob l’avait nettement battu pour la présidence du groupe UMP à l’Assemblée -, assorti d’une toge de sauveur. Et trouvait une sorte d’oasis après sa – courte – traversée du désert, plutôt son repli sur son Aventin du Vermandois où il se languissait quelque peu. On commençait à douter…

Cet extrait vous est offert par DailyNord. Pour lire l'intégralité de l'article, il faut vous abonner (5 euros par mois, pass pour une journée à 1 euro) : pour vous abonner, cliquez ici. Si vous êtes déjà abonné, vous pouvez vous identifier par ici.

Pour toute question concernant l'abonnement (tarifs, fonctionnement, comment faire si je suis une collectivité, etc), n'hésitez pas à nous écrire à abonnement(at)dailynord.fr

Les vilains noms sont ceux des candidats FN bien placés qui pourraient, en cas de victoire, ternir sa réputation de rempart anti-FN. Ce FN cornerisé dans une opposition un peu stérile et avec lequel il rompt des lances à chaque assemblée plénière d’un conseil régional. Jeudi dernier, le numéro un de la droite républicaine Nord de Paris a laissé exploser son inquiétude, comme pour mieux l’exorciser. Sur les 23 circonscriptions où Marine Le Pen est arrivée en tête au premier tour de la présidentielle,Si l’on excepte le comédien De la Personne, peut-être le moins probable d’entre eux, les impétrants ne sont pas des débutants, à commencer par. Le jeune espoir Ludovic Pajot quitte ses terres béthunoises et tente l’aventure autour de Bruay et voudrait bien ajouter son nom à la liste des bêtes noires. Dans l’Aisne, un Damien Philippot, “frère de”, saura exploiter son expérience professionnelle – il est sondeur – tout comme l’énarque Jean Messiha. Tous ne partent pas favoris, tous ne gagneront pas, certes, mais tous ont la gnaque. De quoi doucher les ambitions d’un Xavier Bertrand qui sait que son statut de vainqueur de Marine le Pen et de rempart anti-FN est sa meilleure assurance-vie politique comme un tremplin vers un futur gouvernement ou un leadership partisan au centre d’un camp écartelé entre macronisme et droitisation.

Autre souci pour le numéro un des Hauts-de-France, son exécutif. Puisqu’il a refusé Matignon – lui a-t-on réellement proposé lui qui confesse l’impression d’avoir servi d’”écran de fumée” – il s’oblige à faire campagne pour les candidats LR/UDI. Dans le droit fil des accords noués entre les deux formations peut-il faire autrement ? Certains d’entre eux sont ses vice-présidents et l’épaulent au sein d’un exécutif régional équilibré et actif. Karine Charbonnier, Nicolas Lebas, Christophe Coulon, Sébastien Huyghe, Florence Bariseau, et le super conseiller aux finances Jean-Pierre Bataille, des personnalités qui pourraient disparaître des radars de l’hémicycle en cas de succès et …de décumul des mandats. Depuis quelques jours on doit ajouter le nom de Gérald Darmanin, le deuxième VP hyperactif qui trahit son camp et renie la cause régionale proprement dite. D’ici quelques mois certains multi-casquettes pourront-ils encore les garder sur la tête ?

Problème : par qui les remplacer après dix-huit mois de mandat pendant lesquels ces VP ont pris leurs marques et initié des actions délicates sur des dossiers sensibles ? Jeudi dernier, et non sans ironie, certains conseillers du rang dans la majorité reconnaissaient la pénurie de talents…Xavier Bertrand doit battre la campagne pour faire élire ses vice-présidents tout en sachant qu’il devra leur trouver un successeur ! Un FN et une Marine Le Pen affamés de revanche, une équipe régionale peut-être décimée. Xavier Bertrand n’a pas fini d’être au travail.

*A aujourd’hui, entre 10 et 20 députés FN en France, selon les projections des sondeurs, forcément plus aléatoires qu’habituellement en cette séquence politique originale. Pour le FN et MLP c’est le défi d’un groupe parlementaire qui est en jeu. On peut considérer une prime aux régions où le FN est bien implanté. Comme les Hauts-de-France.

Lire aussi, La dette de Xavier Bertrand, qui s’intéresse aux circonscriptions laissées libres par le mouvement En Marche !

Un peu plus de DailyNord ?

Ce contenu est © DailyNord. Si cet article vous intéresse, vous pouvez reprendre un extrait sur votre site (n'excédant pas la moitié de l'article) en citant bien évidemment la source. Si vous désirez publier l'intégralité de l'article, merci de nous contacter.

Réagir à cet article

La rédaction de DailyNord modère tous les commentaires, ce qui explique qu'ils n'apparaissent pas immédiatement (le délai peut être de quelques heures). Pour qu'un commentaire soit validé, nous vous rappelons qu'il doit être en corrélation avec le sujet, constructif et respectueux vis-à-vis des journalistes comme des précédents commentateurs. Tout commentaire qui ne respecterait pas ce cadre ne sera pas publié. Evidemment, DailyNord ne publiera aucun contenu illicite. N'hésitez pas à avertir la rédaction à info(at)dailynord.fr (remplacer le "at" par "@") si vous jugiez un propos ou contenu illicite, diffamatoire, injurieux, xénophobe, etc.