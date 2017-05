PREMIER GOUVERNEMENT MACRON Réflexions Par Nicolas Montard et Marc Prévost | 15H40 | 17 mai 2017

Gérald Darmanin chez les “bobo-populistes”

On ne l’avait pas forcément vu venir : le meilleur espoir de la droite régionale (et l’un des meilleurs espoirs de la droite nationale), ex-directeur de campagne de Nicolas Sarkozy, Gérald Darmanin, vient d’être nommé ministre de l’action et des comptes publics dans le gouvernement Edouard Philippe Ier. Une prise de guerre pour Emmanuel Macron, une nouvelle étape pour le Nordiste pressé de 35 ans, qui n’avait pourtant pas ménagé l’actuel président pendant la campagne électorale. Mais ça, c’était avant. Analyse, perspectives personnelles, impact dans la région, tout ce qu’il faut savoir et bien au-delà sur la nomination du maire de Tourcoing et vice-président de la Région Hauts-de-France.

Si Gérald Darmanin rejoint le premier gouvernement d’Edouard Philippe, c’est avant tout une question de profil. Après tout, lui et Emmanuel Macron sont de la même génération. 39 ans pour le plus jeune président de la V ème république, 34 ans pour le maire de Tourcoing qui gravit quatre les marches du pouvoir et ringardise ses collègues quinquagénaires. On note qu’il ne passe pas par la case secrétaire d’Etat et accède directement au niveau ministériel et à Bercy, s’il-vous-plaît ! Il y a quelques semaines, il fustigeait le candidat d’En Marche ! par une diatribe assassine dans l’Opinion. Et le qualifiait du sobriquet de bobopuliste…son compte Twitter déborde d’amour vache pour le président de la république et son équipe (voir encadré). Sauf que depuis, le maire de Tourcoing s’est largement adouci. Lundi, il était même l’un des instigateurs d’un appel à travailler avec Emmanuel Macron. Un bel appel du pied… payant.

Gérald Darmanin prend son risque. L’expression est d’Emmanuel Macron. Le risque de Darmanin est politique, certes, mais il le subira plus au niveau local que national où un ministre du budget doit régler des problèmes techniques et trouver des solutions qui relève de l’arbitrage entre les ministères. Responsabilité certes, mais pas partisane. En revanche, le président de la fédération Les Républicains du Nord est tout-à-coup en porte-à-faux avec son camp politique.

