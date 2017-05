Lu, vu, entendu Par DailyNord | 17H21 | 18 mai 2017

Françoise Holder, à mi-chemin entre En Marche ! et le Luxembourg ?

C’est la déléguée nationale d’En Marche! Elle est aussi et surtout patronne du groupe nordiste des boulangeries Paul et de la maison Ladurée, qui enregistre 830 millions d’euros de chiffre d’affaires et emploie 12 500 salariés à travers le monde. D’après une enquête de Médiapart, la SAS Holder maison mère du groupe basée en France (dirigée par Françoise et son ex-mari Francis Holder, qui avait appelé à voter Fillon durant la campagne) a “en réalité investi plus de 40 millions d’euros dans le Grand-Duché depuis 2010”. Les détails du montage sont assez complexes mais toujours est-il que le groupe Holder possède trois filiales gérées par leurs héritiers au Luxembourg, pays bien connu pour être un paradis fiscal au coeur de l’Europe… Après la publication de l’enquête, Françoise Holder, qui n’avait pas voulu répondre au cours de l’enquête, a réaffirmé avoir toujours payé ses impôts en France. Alors, En Marche ou en fuite ?

