Foot, médias, patrimoine : Amiens, la nouvelle place to be ?

Décidément, la tranquille ville d’Amiens en Picardie a beaucoup fait beaucoup d’elle ces derniers jours. Après le duel mediatico-médiatique qui a opposé dans l’entre deux tours un Emmanuel Macron en campagne à la candidate FN Marine Le Pen à l’usine de sèche-linge Whirpool, la ville vient de se retrouver propulsée en ligue 1 de football, en arrachant un but à la dernière seconde de la dernière minute du dernier match contre Reims. Ces derniers jours, la métropole d’Amiens a carrément invité les journalistes à découvrir en avant première le nouveau spectacle de la cathédrale Notre-Dame d’Amiens, classée deux fois au patrimoine mondial de l’UNESCO (la cathédrale, pas le spectacle). Le communiqué met en valeur toutes les richesses d’Amiens : son festival “Art, Villes et Paysage”, son beffroi avec apéritif insolite et surtout sa conférence de presse avec les élus d’Amiens Métropole… Faut savoir battre le fer quand il est chaud !

Ce contenu est © DailyNord. Si cet article vous intéresse, vous pouvez reprendre un extrait sur votre site (n'excédant pas la moitié de l'article) en citant bien évidemment la source. Si vous désirez publier l'intégralité de l'article, merci de nous contacter.

Réagir à cet article

La rédaction de DailyNord modère tous les commentaires, ce qui explique qu'ils n'apparaissent pas immédiatement (le délai peut être de quelques heures). Pour qu'un commentaire soit validé, nous vous rappelons qu'il doit être en corrélation avec le sujet, constructif et respectueux vis-à-vis des journalistes comme des précédents commentateurs. Tout commentaire qui ne respecterait pas ce cadre ne sera pas publié. Evidemment, DailyNord ne publiera aucun contenu illicite. N'hésitez pas à avertir la rédaction à info(at)dailynord.fr (remplacer le "at" par "@") si vous jugiez un propos ou contenu illicite, diffamatoire, injurieux, xénophobe, etc.