Duel à droite dans la quatrième du Nord

Du suspense du côté de Lambersart pour les législatives cette année. Comme pressenti, le maire de La Madeleine, Sébastien Leprêtre, croise le fer avec un autre LR, le duo Jacques Houssin-Marc-Philippe Daubresse (on remarquera que Daubresse ne se représente pas… mais est le suppléant de son ex-suppléant). Plus d’infos sur ce duel, qui symbolise aussi les tensions entre Leprêtre et Darmanin depuis la Primaire de la droite, à lire sur Le Petit Théâtre.

Un peu plus de DailyNord ?

Ce contenu est © DailyNord. Si cet article vous intéresse, vous pouvez reprendre un extrait sur votre site (n'excédant pas la moitié de l'article) en citant bien évidemment la source. Si vous désirez publier l'intégralité de l'article, merci de nous contacter.

Réagir à cet article

La rédaction de DailyNord modère tous les commentaires, ce qui explique qu'ils n'apparaissent pas immédiatement (le délai peut être de quelques heures). Pour qu'un commentaire soit validé, nous vous rappelons qu'il doit être en corrélation avec le sujet, constructif et respectueux vis-à-vis des journalistes comme des précédents commentateurs. Tout commentaire qui ne respecterait pas ce cadre ne sera pas publié. Evidemment, DailyNord ne publiera aucun contenu illicite. N'hésitez pas à avertir la rédaction à info(at)dailynord.fr (remplacer le "at" par "@") si vous jugiez un propos ou contenu illicite, diffamatoire, injurieux, xénophobe, etc.