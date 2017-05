LÉGISLATIVES Réflexions Par Marc Prévost | 06H00 | 18 mai 2017

Deuxième de la Somme : les clés d’Amiens sont dans la circonscription

Une secrétaire d’Etat en rupture de parti, un ancien député de nouveau en lice, une division à droite, un éclatement de la gauche, une grande ville en ligne de mire. Le casting de la deuxième circonscription de la Somme est posé. “Amiens-sud” comme on l’appelle, est typique de ces fiefs en forme de poupées russes. Une élection en cache toujours une autre.

Elue à une poignée de voix il y a cinq ans avec le soutien du PS – les fameux accords Duflot-Aubry – qui lui avait réservé la circonscription, Barbara Pompili tentera de se succéder à elle-même. La native du Pas de Calais vient de recevoir le label La République En Marche, le mouvement d’Emmanuel Macron qu’elle a rejoint il y a quelques semaines ! Mais il est presque certain qu’elle aura un candidat socialiste investi par la rue de Solférino en face d’elle, son “parachutage” de 2012 ayant fait plus qu’agacer la fédération locale du PS, tenue par Philippe Casier, proche de Benoit Hamon. Son titre de membre du gouvernement Valls puis Cazeneuve la servira-t-elle ? Elle préfère miser sur son implication et sa proximité avec ses électeurs, et mettre en avant une tactique de rassemblement sur un fief dont la sociologie – il y a peu on disait “bobo” – ad hoc la favorise et qui rappelle un des candidats à la présidentielle. ” Nous vivons une explosion du paysage politique et la gauche avec. EE-LV s’était engagé dans un rempli sectaire. Pour les régionales on a risqué une Marine le Pen à la tête de la région“. Présente et active sur le terrain, la secrétaire d’Etat à la biodiversité redoute également une candidature écologiste dissidente, qui écornerait son socle naturel, une crainte somme toute logique. Barbara Pompili sait que le résultat de la présidentielle et le score d’Emmanuel Macron seront déterminants dans son duel si elle passe le cap du premier tour. Le futur président a signé un 29 % au premier tour, une bonne pelote pour la candidate. Mais un duel contre qui ?

