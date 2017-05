CONSULTING Rebrousse-poil Par DailyNord | 12H27 | 16 mai 2017

Sept conseils aux candidats aux législatives pour faire campagne

La Présidentielle est terminée ? Ne désespérez, il y a le troisième et quatrième tour des législatives dans désormais à peine un mois. Alors que tous les candidats plongent dans l’arène, DailyNord pense à eux (et notamment aux novices qui débarquent en politique). En leur délivrant quelques conseils bien sentis pour réussir leur campagne.

Conseil n°1 : Parlez de P.R.O.X.I.M.I.T.E

Écrivez-le sur vos tracts, imprimez-le sur vos tee-shirts, faites-même des badges avec. La P.R.O.X.I.M.I.T.E, un argument essentiel dans une élection. Insistez sur le fait que si vous allez à Paris, c’est pour défendre votre territoire dont vous êtes proche, parce que vous y êtes né, vous y avez travaillé. Et si vous n’êtes absolument pas du secteur et que vous y avez atterri avec le plus beau de vos parachutes, insistez bien sur votre neutralité, appuyez sur le fait que votre statut d'”extérieur” vous confère un regard neuf sur le territoire. Dès lors vous deviendrez une arme fatale contre les copinages et adoubements locaux et n’aurez plus qu’à pulvériser façon puzzle un système qui a révélé son incurie sur tant de décennies (cela peut se présenter comme un complément du conseil n°3).

Conseil n°2 : Dézinguez le sortant juste comme il faut

