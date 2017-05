Cinq élus LR et UDI des Hauts-de-France, dont Gérald Darmanin, répondent à la main tendue par Emmanuel Macron

Ça tangue à gauche comme à droite depuis l’élection d’Emmanuel Macron à l’Elysée. Après la nomination d’Edouard Philippe, maire du Havre LR, comme premier ministre, des élus LR et UDI, et non des moindres (on y retrouve par exemple Christian Estrosi, Fabienne Keller ou Benoist Apparu), prennent la plume : “La droite et le centre doivent prendre la mesure de la transformation politique qui s’opère sous leurs yeux, écrivent-ils. Nos familles doivent répondre à la main tendue par le Président de la République.” Parmi les signataires nordistes, on trouve Gérald Darmanin, le maire de Tourcoing, Frédéric Leturque, le maire d’Arras, Laurent Degallaix, le député-maire de Valenciennes, Philippe Rapeneau, le président de la communauté urbaine d’Arras, et Tokia Saifi, députée européenne.

Mise à jour mardi 16 mai à 7h : Jean-Louis Borloo s’est rajouté aux signataires.

Une 20aine d’élus juppeistes et lemairistes interpellent leur parti LR pour “être à hauteur” des enjeux. #scission pic.twitter.com/sjhDy9V7PU — Olivier Beaumont (@olivierbeaumont) 15 mai 2017

