ENQUÊTE Réflexions Par Nicolas Montard | 06H45 | 15 mai 2017

Capland à Marquise, Maison des Archers à Watten : quand les musées font flop

De plus en plus de collectivités, même modestes, veulent leur musée sur leur territoire pour soutenir le sacro-saint développement touristique. Sauf qu’il ne suffit pas d’installer un centre d’interprétation dans sa commune pour que ça fonctionne. Deux communes en font actuellement l’amère expérience : Marquise avec Capland, Watten avec la Maison des Archers. Enquête autour de ce qui ressemble pour le moment à un flop (financé avec de l’argent public).

En 2013, quelques mois avant l’inauguration, le propos était ambitieux : le futur centre d’interprétation du paysage, qui allait ouvrir quelques mois plus tard à Marquise, devait « donner des impulsions au développement économique et touristique » claironnait Martial Herbert, alors président de la Communauté de communes de la Terre des deux Caps (vingt-et-une communes autour de Marquise). L’optimisme était même de rigueur. Pensez-vous : 1,5 million de touristes passent chaque année par le territoire, notamment les caps Blanc-Nez et Gris-Nez à deux pas de là. Plusieurs milliers allaient bien en profiter pour faire une pause au sein de Capland.

Moins de 3 000 visiteurs quand les élus en attendaient plus de 20 000

En 2017, c’est la douche froide. Avec 1 500 personnes la première année, 2 487 personnes la seconde et 2 795 en 2016, on est loin des 15 à 20 000 personnes escomptées – voire 30 000 – lors de la mise par écrit du projet. « 25 000, c’est quand l’entrée était censée être gratuite, modère Francis Bouclet, maire de Saint-Inglevert et désormais président de la Communauté de communes de la Terre des deux Caps, gestionnaire de l’équipement. Forcément, en payant, ça fait moins. Mais c’est bien entendu insuffisant ».

Pourquoi cet équipement, inauguré en 2014, ne décolle-t-il pas ?

