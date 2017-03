Lu, vu, entendu Par DailyNord | 08H56 | 13 mars 2017

Voix du Nord : les faux articles provenaient des journalistes

Eh non, il ne s’agissait pas d’un piratage, comme on a pu le lire ici et là. Mais d’une erreur interne.

Vendredi, le site de La Voix du Nord affiche deux articles pour le moins étranges : “Il tue sa femme, sa sœur et sa cousine bilan : un mort”, “Penelope fait ses valises”. Dans le contenu du second, on apprend que la femme de François Fillon envisagerait de refaire sa vie avec… Emmanuel Macron.

Evidemment, rien de tout ça n’est vrai. Et après avoir dénoncé un acte malveillant, la direction du quotidien régional est revenue sur sa position : il s’agit d’articles écrits lors d’une formation en interne… Papiers qui n’auraient jamais dû se retrouver sur le site. Reste à savoir si la direction imposera une nouvelle formation “comment ne pas publier mes exercices en Une du site” à ses journalistes…

Plus d’infos sur Le Monde.

