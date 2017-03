Lu, vu, entendu Par DailyNord | 08H36 | 16 mars 2017

Un serpent de mer en moins dans le sud des Hauts-de-France ?

Bonne nouvelle pour les sudistes des Hauts-de-France qui attendent ça depuis des années : la Région vient de confirmer sa participation à une hauteur de 105,6 millions d’euros pour le financement des travaux du barreau Creil-Roissy. Soit un tiers du budget prévu pour un projet qui devrait voir le jour – normalement – en 2024.

Le barreau Creil-Roissy était l’un des thèmes de campagne des Régionales en 2015. Cette liaison permettra aux milliers d’habitants du sud de l’Oise qui travaillent sur la plate-forme aéroportuaire de Roissy de rejoindre leur lieu de travail en une vingtaine de minutes depuis Creil au lieu d’utiliser leur voiture sur un tronçon très fréquenté ou de prendre le train qui les amène jusqu’à Paris… avant de monter dans un RER vers Roissy.

Plus d’infos sur France 3 Nord.

