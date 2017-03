Un ancien garde des Sceaux et un ancien ministre des transports marchent pour Macron

Les ralliements et soutiens autour d’Emmanuel Macron continuent. C’est le député-maire socialiste de Boulogne-sur-mer qui annonce dans le Parisien. Frédéric Cuvillier, ancien ministre des transports, s’engage sous la bannière du candidat. Dans l’entretien accordé au quotidien il fustige l’attitude des frondeurs qui a gâché le quinquennat de François Hollande et la position de Benoit Hamon, candidat vainqueur de la primaire à gauche. Deux soutiens régionaux donc pour le picard Macron, après Barbara Pompili, Frédéric Cuvillier. Ce sont les équilibres internes à la fédération socialiste du Pas de Calais, traditionnellement légitimistes, c’est-à-dire orientés vers la majorité à gauche, qui sont également bousculés. Semaine prolifique pour Macron qui engrange pas moins de quatre soutiens d’envergure nationale, le plus important ministre en exercice, Jean-Yves Le Drian, comme Barbara Pompili et Thierry Braillart et Frédéric Cuvillier. Sans compter l’ancien garde des Sceaux UMP Dominique Perben, l’une des rares personnalités à droite. Quatre de gauche, un de droite…

