Qui a dit : “Il n’y a pas un Français qui peut dire qu’il vit mieux aujourd’hui qu’il y a 5 ans” ?

En période de campagne électorale, les phrases faciles et creuses sont autorisées. L’homme au dessus des partis qui avait compris les Français – Xavier Bertrand pour ceux qui n’ont pas pigé – en a son lot, comme celle-ci, lâchée sur France Bleu Provence ce matin : ”Il n’y a pas un Français aujourd’hui qui peut dire qu’il vit mieux qu’il y a 5 ans” . Evidemment, c’est très réducteur et faux. Sur les réseaux sociaux, certains ne se privent d’ailleurs pas de lui répondre que ce n’est pas le cas pour eux.

Quant à ceux qui se demanderaient ce que le Président des Hauts-de-France est parti faire en bas de l’Hexagone, sachez qu’il fait campagne pour les candidats aux législatives régionaux et par ricochet François Fillon, qu’il avait pourtant essayé de faire remplacer il y a encore quelques jours. Mais certainement le vit-il mieux aujourd’hui qu’il y a deux semaines ?

Un peu plus de DailyNord ?

