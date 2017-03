COUPS DE CRAYONS Rebrousse-poil Par DailyNord | 07H00 | 15 mars 2017

Politich’ticity, la série BD qui vous raconte les élections présidentielle et législatives (1)

Exclusif : aujourd’hui, DailyNord inaugure sa première série BD ! Celle-ci, réalisée par le bien connu M’sieur l’Comte, raconte les coulisses régionales des élections présidentielle et législatives qui approchent à grands pas. Chaque semaine, nous vous donnerons donc rendez-vous le mercredi pour un moment de détente et de dessin où la réalité côtoie parfois la fiction. Le premier volet s’intéresse à la fameuse course aux parrainages que les candidats doivent boucler ces jours-ci.

Si vous souhaitez agrandir l’image, clic droit et “ouvrir dans un nouvel onglet.

