Affaire Le Roux : Frédéric Nihous et Antoine Sillani ont manqué une occasion de se taire

Ça tweetait lundi soir et mardi matin suite aux révélations de Quotidien sur Bruno Le Roux, le ministre de l’Intérieur. La preuve avec le conseiller régional et candidat aux législatives Frédéric Nihous ou encore le jeune LR Antoine Sillani. Le premier tweetait : “#LeRouxgate. A quand PNF + Petquisitions + Mise en examen + matraquage médiatique ??? Mais … que fait la justice…indépendante ?!!!”. Le second sur le même créneau, s’interrogeait : “J’attends que le PNF se saisisse afin d’enquêter sur l’embauche des filles de #LeRoux. On verra s’ils sont aussi rapides que pour Fillon…”

Amusant : on n’a pas observé d’autres tweets des intéressés sur le sujet en fin de journée mardi, une fois que la justice s’est saisie du cas de l’éphémère ministre de l’Intérieur, démissionné dans la foulée par François Hollande et Bernard Cazeneuve…

Un peu plus de DailyNord ?

Ce contenu est © DailyNord. Si cet article vous intéresse, vous pouvez reprendre un extrait sur votre site (n'excédant pas la moitié de l'article) en citant bien évidemment la source. Si vous désirez publier l'intégralité de l'article, merci de nous contacter.

Réagir à cet article

La rédaction de DailyNord modère tous les commentaires, ce qui explique qu'ils n'apparaissent pas immédiatement (le délai peut être de quelques heures). Pour qu'un commentaire soit validé, nous vous rappelons qu'il doit être en corrélation avec le sujet, constructif et respectueux vis-à-vis des journalistes comme des précédents commentateurs. Tout commentaire qui ne respecterait pas ce cadre ne sera pas publié. Evidemment, DailyNord ne publiera aucun contenu illicite. N'hésitez pas à avertir la rédaction à info(at)dailynord.fr (remplacer le "at" par "@") si vous jugiez un propos ou contenu illicite, diffamatoire, injurieux, xénophobe, etc.