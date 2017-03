Martine Aubry fustige encore Emmanuel Macron, Patrick Kanner s’interroge

La distributrice de bons et mauvais points a de nouveau sévi. Et Martine Aubry s’en est encore pris à Emmanuel Macron ce week-end : “Je dis souvent ‘quand c’est flou il y a un loup’ et là c’était une meute de loups. Mais maintenant, on sait, son programme est affiché“. Le candidat d’En marche compte exploiter “les recettes du passé qui n’ont jamais marché, ce n’est pas la modernité Mr Macron, c’est le retour du libéralisme économique“. Bref, du déjà vu et du Titine de Fer dans le texte…

Pendant ce temps, c’est Patrick Kanner qui parlait d’Emmanuel Macron… mais dans d’autres termes dans le JDD : “Ce n’est pas d’actualité, mais ce n’est pas exclu, a-t-il déclaré à propos d’un éventuel vote pour Macron. Si cette décision doit être prise, elle devra l’être de manière collective…“

