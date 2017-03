La Région aide une entreprise… qui ferme son usine

Mauvaise surprise ces derniers jours pour Xavier Bertrand. Il a appris la fermeture de l’usine Tioxyde de Calais (108 emplois), ce qui n’est déjà pas une bonne nouvelle, mais en plus, la Région peut s’estimer flouée. En effet, la précédente majorité avait accordé une aide de 500 000 euros en 2011 au groupe de chimie Huntsman pour une unité de production d’engrais. “Ainsi qu’un émissaire en mer - sorte de gros tuyaux pour le rejet en mer d’effluents de l’usine – qui avait coûté plus de dix millions d’euros à la région, construit en 2015″, indique France 3 Nord. Soit une rondelette somme de plus de 11 millions d’euros qui ne servira à rien vu que l’usine quitte le territoire régional.

Du coup, Xavier Bertrand a pris sa plus belle plume pour demander ”à récupérer toutes les sommes indument perçues par votre groupe dans la mesure où vous quittez le territoire régional“. Le cabinet de Xavier Bertrand estime que le combat juridique peut se gagner. A suivre.

